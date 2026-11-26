

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وفاة إيطاليين متأثرين بإصابتهما جرّاء استهداف إيراني طال أحد المواقع الحيوية في البلاد،

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، وفاة المصابين من الجنسية الإيطالية نتيجةً للإصابات التي لحقت بهما إثر العدوان الإيراني الآثم.وأشار إلى أن وزارة الدفاع تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين، متمنيةً الشفاء العاجل لبقية المصابين.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع أعلن أن القوات المسلحة رصدت اليوم عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها.

وقال إن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة (4) أشخاص، هم مواطن كويتي، وإيطاليان، وباكستاني، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.