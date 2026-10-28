الكويت تستدعي سفير إيران احتجاجاً على بيان للسفارة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على بيان صادر عن السفارة، وصفته بأنه "تدخل سافر" في شؤون الكويت الداخلية ومساس بسيادتها واستقلال سلطتها القضائية.

وقالت الوزارة إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان سلم السفير مذكرة الاحتجاج على بيان السفارة الصادر في 28 أكتوبر، مؤكدا رفض الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية.

وشدد المشعان على ضرورة التزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصا مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.