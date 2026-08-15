الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على سفينة "أدنوك"

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن (2817).

وشددت الوزارة في بيان لها يوم السبت على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية كما تجدد دعوتها إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لجميع الاجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.