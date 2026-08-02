قرقاش: مصير دول مجلس التعاون مشترك.. ولا نجاة إلا بوحدة الصف

تحلّ، اليوم الأحد، الذكرى السادسة والثلاثون لغزو دولة الكويت، إذ أمر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الثاني من أغسطس عام 1990، بغزو واحتلال الكويت، قبل أن ينتهي الغزو في السادس من مارس 1991 بتدخل من تحالف دولي قادته واشنطن.

وتم إخراج القوات العراقية من الكويت بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال «حرب الخليج الثانية».

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مصير دول مجلس التعاون مشترك ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف.

وأضاف معاليه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس أمس: غداً تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا واستقرارنا.. واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف.