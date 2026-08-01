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الشرق الأوسط

الكويت تدين بشدة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها

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وام

 أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها والتي استهدفت اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد وطالت آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان وذلك بطائرات مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.