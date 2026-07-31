الجيش الكويتي يعلن تدمير طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد صباح اليوم

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الكويت تدمير طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، إن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم الجمعة طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها.

وقال العطوان، في بيان لوزارة الدفاع، إن العدوان الإيراني الآثم استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.