الكويت تنفي المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران

نفت دولة الكويت اليوم السبت تقارير ادعت مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدة أن هذه التقارير باطلة جملة وتفصيلاً.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح بعثت برسالة رسمية إلى هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال رداً على تقرير تضمن ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا بشأن مشاركة دولة الكويت في عمليات عسكرية ضد إيران.

وأكدت سفيرة الكويت في رسالتها أن "الادعاءات الواردة في التقرير باطلة جملة وتفصيلا" مشددة على أن دولة الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران كما لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة.

وجددت التأكيد على أنّ موقف دولة الكويت كان ولا يزال ثابتاً وواضحاً وعلنياً طوال الأزمة الإقليمية الراهنة، ويرتكز على مبادئ راسخة تتمثل في احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية.

وأوضحت أن دولة الكويت بحكم موقعها في منطقة تحملت على مدى عقود التكاليف الإنسانية والاقتصادية الباهظة للنزاعات، تؤمن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق عبر التصعيد، وإنما من خلال خفض التوتر وضبط النفس والانخراط في حوار دبلوماسي جاد ومستدام.

كما دعت سفيرة الكويت صحيفة وول ستريت جورنال إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف دولة الكويت وسياساتها مؤكدة أن الدقة في نقل الوقائع لا سيما في ظل التوترات الإقليمية ليست مجرد مسؤولية صحفية، بل تمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ولضمان عدم تضليل الرأي العام بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين".