وزارة الدفاع الكويتية تعلن تعرض منشآت برية وبحرية لهجوم عدواني وإصابة أحد العمال





أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني آثم، بالتزامن مع استهداف طائرة مسيرة معادية لإحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين الذي يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، في بيان له اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن الجهات المختصة باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد العقيد العطوان أن رئاسة الأركان العامة للجيش تشدد على استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذها كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.