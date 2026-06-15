الكويت.. استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب (T4) في مطار الكويت الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد موعد الرحلات.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من تلبية رغبة وحاجة المسافرين بتوفير خيارات أكبر لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت.

وأشارت الهيئة في بيانها بضرورة متابعة المسافرين تحديثات رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وكفاءة التشغيل.