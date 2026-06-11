هيئة الطيران المدني الكويتي تعلن إغلاق الأجواء مؤقتاً

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت صباح اليوم الخميس إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا اعتبارا من الساعه 4:50 صباحا وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة حتى زوال الخطر وفقا للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة في إجراء احترازي يهدف للمحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين.

وذكرت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن هذا الإجراء اتخذ نظرا لتعرض دولة الكويت لاعتداءات إيرانية آثمة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة.

وأكدت الهيئة متابعتها التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الكويت وستتم إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية فور التأكد من انتهاء الحالة وزوال أسباب الخطر وبناء على تقييم الجهات المعنية المختصة.

وأهابت الهيئة جميع المسافرين وشركات الطيران متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها والالتزام بالتعليمات والإرشادات ذات الصلة.