الكويت تطلب مغادرة دبلوماسيين إيرانيين اثنين خلال مدة أقصاها 24 ساعة

أمهلت الكويت الأربعاء اثنين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، عقب هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمطار العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنها استدعت "المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة".

وأضافت بأن المذكرة تضمنت "قرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة".

