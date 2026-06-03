تفعيل خطة الطوارئ وتعليق الرحلات في مطار الكويت الدولي إثر عدوان إيراني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الأربعاء تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى (تي (1) لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الايراني مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبد الله الراجحي إن الجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعتمدة لضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار.

وأضاف الراجحي أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية.

وأوضح أن الفرق الفنية والمختصة باشرت أعمال المعاينة والتقييم الشامل للأضرار التي لحقت بالمرافق والمنظومات التشغيلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وإعادة تأهيلها.

وأكد أن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى مشيرة إلى أنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات أولا بأول فور توفر معلومات إضافية.