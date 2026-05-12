الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وتم تسليمه مذكرة احتجاج على إثر قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية.

وجدد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير حمد سليمان المشعان إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي، مطالباً إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، ومحمّلاً إياها كامل المسؤولية عمّا يمثله ذلك من تعدٍ صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وشدد سعادته على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.







