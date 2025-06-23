«الدفاع الأعلى» بالكويت في حالة انعقاد دائم

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، أن رئيس الوزراء الكويتي رئيس المجلس الأعلى للدفاع الشيخ أحمد العبدالله، عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع الأعلى في قصر السيف برئاسته، حيث ناقش المجلس أبرز التطورات على الساحة الإقليمية. وتابع المجلس الاستعدادات المتخذة من قبل الجهات المعنية للتنسيق بينها لضمان سرعة التعامل ورفع مستوى جاهزيتها.

واطلع المجلس على أبرز الجهود المبذولة لهذه الجهات في التوعية وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع المستجدات، كما قرر المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات بالمنطقة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن المجلس تابع استعداد الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات ورفع مستوى جاهزيتها، كما اطلع على جهودها في التوعية «وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع المستجدات».

وقال عبدالعزيز العنجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، ومقره الكويت، إن التصعيد الأخير نقل الخليج من موقع المتابع إلى موقع المتأثر المباشر. وأضاف العنجري: «هناك قلق واضح لدى صناع القرار بشأن أمن الطاقة والممرات الحيوية، وقلق شعبي حول المصير، والمعيشة والاستقرار»، مشيراً إلى أن الخليج «لم يعد على هامش الصراع، بل في قلبه».