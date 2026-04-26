إدانات خليجية وعربية واسعة للهجوم الإرهابي في الكويت

توالت الإدانات للهجوم الآثم على مراكز حدودية في دولة الكويت، بما يشكله من انتهاك صارخ لمبادئ الجوار، وكل القوانين والأعراف الدولية، إذ أعربت عدد من الدول ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، عن كامل التضامن مع الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرتيْن مسيّرتيْن مفخختيْن من جمهورية العراق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

استنكار خليجي

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت، بواسطة طائرات مسيرة قادمة من العراق. وقال البديوي، في بيان، إن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة القادمة من العراق، تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار، وكافة القوانين والأعراف الدولية. وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الآثم، باعتباره تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها. وشددت على ضرورة اتخاذ العراق الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال العدوانية، وضمان عدم تكرارها، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات الإرهابية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. على صعيد متصل، أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم، مؤكدة أنه انتهاك سافر لسيادتها، وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة اضطلاع العراق بمسؤولياته لمنع تكرار هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

كما أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الهجوم، إذ أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيانٍ بثته وكالة الأنباء الأردنية، تضامن الأردن المطلق مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، ووقوفه الكامل مع الكويت الشقيقة، في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، ورفضه وإدانته لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

دعم وتضامن

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعم بلاده لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد، وفق بيان للخارجية المصرية. واطمأن عبد العاطي، خلال الاتصال، على الأوضاع في دولة الكويت إثر الهجوم، مجدداً الوزير إدانة مصر لهذا الاعتداء الآثم، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت، وسائر دول الخليج الشقيقة، في مواجهة أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها. في السياق، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الآثم. ونددت الأمانة العامة بشدة بهذا الاعتداء، معربة عن تضامنها التام مع دولة الكويت، ودعمها ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.