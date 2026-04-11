الكويت تتصدى لهجمات معادية استهدفت منشآت حيوية

الكويت، المنامة - وام ووكالات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس، أن القوات المسلحة رصدت سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقال العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، خلال إيجاز إعلامي بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه استهداف عدد من المنشآت الحيوية تابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه.

مبيناً أنهم يتلقون العلاج حالياً وحالاتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وبين أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 14 بلاغاً وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

في السياق قالت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع تسعة بلاغات ناتجة عن سقوط شظايا مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

في الأثناء أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتبين أنها لم ترصد أي صواريخ أو مسيرات معادية.

وأكدت القيادة العامة أن منظومات الدفاع الجوي قد تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة من اعتراض وتدمير 194 صاروخاً، و515 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين. وأوضحت أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكيةِ يواصلون مهامَّهم في تأمين المواقع المتضررة لضمان السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.

وأكملت: «نهيب بالجميع؛ بالابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط أي حطام».

وبينت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.