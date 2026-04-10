القوات المسلحة الكويتية تتصدى لسبع مسيرات معادية استهدفت منشآت الحرس الوطني وأسفرت عن إصابات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة أن القوات المسلحة رصدت سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع خلال إيجاز إعلامي بثته وكالة الأنباء الكويتية إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه استهداف عدد من المنشآت الحيوية تابعة للحرس الوطني ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه مبينا أنهم يتلقون العلاج حاليا وحالاتهم مستقرة بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وبين أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 14 بلاغا وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.