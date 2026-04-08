الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتطالب بمحاسبة المتورطين في اقتحام قنصلية البصرة

أفادت الكويت الأربعاء باستدعاء القائم بأعمال سفارة العراق لديها للاحتجاج على أعمال "الاقتحام والتخريب" التي طالت مبنى قنصلية دولة الكويت في البصرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنها استدعت "زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر أعمال الاقتحام والتخريب التي طالت مبنى القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة".وأكّدت الكويت "ضرورة قيام الجانب العراقي باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها مستقبلا".

وقُتل ثلاثة مدنيين على الأقلّ الثلاثاء في قصف طال منزلا في محافظة البصرة المحاذية للحدود مع الكويت في جنوب العراق، حسبما قال مسؤولان محلي وأمني عن "انطلاق صواريخ من الجانب الكويتي".وبعد اندلاع الحرب في 28 فبراير في هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، تبنّت فصائل عراقية منضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" باستمرار هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد "العدو" في العراق والمنطقة. وتقول بعضها إنها تقصف أهدافا في الكويت والأردن