الكويت: نتعامل منذ الصباح مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية

قالت وزارة الدفاع الكويتية إنها تتعامل منذ صباح الأربعاء، لموجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان: "الدفاعات الجوية تتعامل منذ الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، حتى الآن، مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية الآثمة".

وأضاف: "تم التعامل مع 28 طائرة مسيرة استهدفت دولة الكويت، القوات المسلحة تمكنت من اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة المعادية التي استهدف بعضها منشآت نفطية حيوية ومحطات للطاقة ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في مرافق البنية التحتية النفطية ومحطات القوة الكهربائية وتقطير المياه".