الكويت تدعو السكان للبقاء في المنازل بدءاً من منتصف الليل حتى صباح الأربعاء

دعت الكويت، الثلاثاء، إلى تجنب الخروج إلا "للضرورة القصوى" بين منتصف ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء في "إجراء احترازي".

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور على "إكس" إنها "تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج، إلا لحالات الضرورة القصوى، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء السابع من إبريل إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الثامن من إبريل، وذلك كإجراء احترازي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية ".

وأوضحت الداخلية: "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية.

كما دعت الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة خلال هذه المرحلة.