القوات المسلحة الكويتية تصد 14 صاروخا و12 مسيرة وإصابة عشرة من أفرادها في الهجمات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 14 صاروخا باليستيا معاديا و12 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع خلال الإيجاز الإعلامي بثته وكالة الأنباء الكويتية إنه نتج عن ذلك استهداف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة بعدد منها ما أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة وهم يتلقون العلاج اللازم إضافة إلى أضرار مادية في الموقع.

وأضاف أنه نتج أيضا عن ذلك استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة ما تسبب بأضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال إن إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية منذ بدء العدوان الآثم بلغ 307 صواريخ باليستية وعدد 2 من الصواريخ الجوالة و616 طائرة مسيرة.