الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال قيادات الدولة والإضرار بالبلاد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب خلال إيجاز إعلامي اليوم إن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من خمسة مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسياتهم ورصد وتحديد 14 متهما هاربا خارج البلاد "خمسة مواطنين وخمسة أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية".

وأوضح أنه "ثبت ارتباط المتهمين بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام".

وأضاف أن المتهمين أقروا بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي واستعدادهم لتنفيذ ما يسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات وأساليب المراقبة إضافة إلى مهارات الاغتيال "في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجا صريحا على مقتضيات الولاء والانتماء".

وأفاد بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى.

وأضاف أنه وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يعد عملا إجراميا بالغ الخطورة ويعد خيانة عظمى للوطن لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها وأن الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في الـ16 من شهر مارس الجاري كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابية المحظورة تضم 14 مواطنا وإثنين من الجنسية اللبنانية تستهدف زعزعة أمن البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

كما أعلنت وزارة الداخلية في الـ18 من الشهر نفسه تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة حيث تم ضبط عشرة مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة (حزب الله) الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد.