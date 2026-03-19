الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي لـ "حزب الله" يستهدف منشآت حيوية

أعلنت وزارة الداخلية بدولة الكويت أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف "منشآت حيوية" في الكويت بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة مشيرة إلى أنه تم ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة "حزب الله" الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية قوله إن التحقيقات كشفت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابي شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات "الدرون" في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع وقد أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حيال ذلك.

وأضاف أن وزارة الداخلية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد ، وأن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء.