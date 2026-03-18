الكويت تعلن رصدها 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

وام

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية أربعة صواريخ باليستية معادية و23 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي حيث تم التعامل معهم وتدميرهم فيما سقطت ثلاث مسيرات خارج منطقة التهديد دون أن تشكل خطرا أو أضرارا مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية قوله : إن الإعلان جاء خلال إيجاز إعلامي اليوم الأربعاء، بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.