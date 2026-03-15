Al Bayan
الشرق الأوسط

الكويت تعلن رصدها 14 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة

وام

أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت 14 طائرة مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تدمير ثمان منها ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية وتعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية قوله خلال إيجاز إعلامي بشأن التطورات الجارية إن"المصابين تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة".

وأضاف أن "ثلاث مسيرات معادية منها استهدفت مطار الكويت الدولي ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية فيما سقطت ثلاث أخرى خارج منطقة التهديد ولم تشكل أي خطر".. وأوضح أن قوات الحرس الوطني من جانبها تمكنت من التعامل مع خمس مسيرات معادية وتدميرها.