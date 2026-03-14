وزارة الدفاع الكويتية تعلن رصد مسيرتين معاديتين استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم، استهداف مسيرتين معاديتين لقاعدة أحمد الجابر الجوية نتج عنه وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، قوله إن القوات المسلحة رصدت في إطار مهامها المتمثلة برصد ومتابعة أي تهديدات جوية محتملة سبع مسيرات معادية خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تدمير ثلاث منها فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد ولم تشكلا أي خطر، بينما استهدفت مسيرتان قاعدة أحمد الجابر الجوية ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

وأشار المتحدث إلى تعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة حيث يتلقون العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.