الكويت.. منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى إشعار آخر وذلك كإجراء احترازي بهدف الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز منظومات الأمن والسلامة في هذه المرحلة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن ذلك يأتي في ضوء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية.

وأهابت الداخلية بالجميع الالتزام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المختصة مؤكدة أن مخالفة هذه الإجراءات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.