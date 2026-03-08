الكويت.. مسيرة تستهدف خزاني وقود بمطار الكويت والجهات المختصة تتعامل مع حريق بالموقع

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الأحد أن طائرة مسيرة استهدفت خزاني وقود في مطار الكويت الدولي يتبعان الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الراجحي قوله إنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح. وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث.