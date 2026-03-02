الكويت: تعاملنا مع 97 صاروخاً باليستياً و283 مسيّرة

قال الجيش الكويتي، أمس، إن دفاعاته تعاملت مع 97 صاروخاً إيرانياً، و283 مسيّرة منذ بدء العدوان الإيراني.

وأكد أن التصدي الفعال للصواريخ والمسيرات أسفر عن سقوط بعض الشظايا على بعض المنشآت في مناطق متفرقة من البلاد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، أن سلاح الدفاع الجوي نجح منذ بدء العدوان الإيراني في التعامل، وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والمسيّرات باتجاه أراضي دولة الكويت. ‏وأوضح العطوان أنه ومنذ بدء الهجوم تم رصد 97 صاروخاً بالستياً إيرانياً تم إطلاقها تجاه دولة الكويت، و283 طائرة مسيرة، وتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك. ‏‏وأشار إلى أن عمليات التصدي الفعال للصواريخ والمسيّرات أسفرت عن سقوط بعض الشظايا على بعض المنشآت في مناطق متفرقة من البلاد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة. ‏‏

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن سقوط قتيل و32 مصاباً في هجمات إيرانية على البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة قولها إنه تم «الإعلان عن حالة وفاة واحدة، واستقبال 32 مصاباً عبر قسم الطوارئ في مستشفى العدان على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة».

وأوضح الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أمس، أنه تم نقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية، فيما استمرت متابعة بقية الحالات في مستشفى العدان، حيث أدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.