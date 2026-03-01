الطيران المدني الكويتي: تقييم أضرار المطار فجر اليوم تمهيداً لإعادة تشغيله

قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالتكليف في الكويت، دعيج العتيبي اليوم الأحد إن الهيئة ستباشر الساعة الخامسة فجرا أعمال تقييم الأضرار ووضع خطة الصيانة والإصلاح تمهيدا لإعادة تشغيل المطار في أقرب وقت ممكن بعد التأكد من الجاهزية الكاملة.

وأكد العتيبي في تصريح لـ "كونا" أن الأوضاع في مطار الكويت الدولي مستقرة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ولفت إلى أن "الطيران المدني" طبقت إجراءات الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب حادثة استهداف المطار، مبينا أنه تم تفعيل خطة الطوارئ فورا وبإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ حمود المبارك وبمشاركة الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح أنه تم إصدار إشعار طيران بوقف حركة الطيران في المجال الجوي للكويت عند الساعة الثانية عشرة وسبع دقائق احترازيا لتفادي أي مخاطر قد تتعرض لها الطائرات أو المسافرين مؤكدا أن الإجراءات تم تنفيذها بنجاح وفق الخطة المعتمدة.

وأضاف أنه تم إخلاء مباني الركاب (T 1) و(T 4) و(T 5) بالكامل بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، مشيرا إلى أن عملية الإخلاء تمت بسلاسة وبجهود مشتركة من العاملين في المطار.

وذكر أن مبنى الركاب (T 1) تعرض قبيل أذان المغرب أمس لإصابة بطائرة مسيرة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وصفت بالخفيفة إلى جانب تسجيل تسع إصابات بين العاملين، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون الرعاية اللازمة.

وأشار إلى أنه تم تحويل الرحلات القادمة إلى مطارات بديلة خلال فترة الاغلاق، مؤكدا سلامة جميع الطائرات والركاب كما تم تسكين عدد من المسافرين في فنادق وفق الإجراءات المتبعة.

ولفت إلى زيارة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء إلى المطار، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة ووجه بسرعة إنجاز أعمال الصيانة والاصلاح مبينا أن التوجيهات ركزت على ضمان أعلى معايير السلامة.

ودعا المولى عز وجل أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.