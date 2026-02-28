الكويت: مسيرة تستهدف مطار الكويت ووقوع إصابات طفيفة

صرّحت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، على لسان المتحدث الرسمي عبد الله الراجحي، بأنه استهدفت طائرة مسيّرة مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (T1).

وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع، كما تتواصل حالياً أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة.

وأكدت الهيئة بأن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى.

وأضافت الهيئة أنها ستوافي وسائل الإعلام بأي مستجدات فور توفرها عبر القنوات الرسمية.