الجيش الأردني يشن غارات على شبكات تهريب المخدرات جنوب سوريا

شنّ الجيش الأردني مساء "الأربعاء" غارات استهدفت شبكات لتهريب المخدرات جنوب سوريا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت قناة الإخباية الرسمية على تيلغرام إن الجيش الأردني استهدف بغارات "شبكات لتهريب المخدرات ومزارع تخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي".



وأكدت القوات المسلحة في بيان أنه تم تدمير المواقع المحددة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.

وقالت القوات المسلحة، إنها حيدت عددا من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الأراضي الأردنية.

وشددت على أنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأي تهديدات بالقوة بالمكان والزمان المناسب