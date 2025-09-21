بعد ساعات من إعادة فتحه إغلاق جسر الملك حسين إثر هجوم مسلح

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الأحد، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعادة فتحه للأفراد.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع سلطة المطارات الإسرائيلية، التي أكدت أن الجسر لن يُفتح أمام حركة العبور اليوم.

ودعت مديرية الأمن العام المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام للحصول على التحديثات، في خطوة تشير إلى حالة من عدم اليقين بشأن مواعيد عمل المعبر الحيوي.

يأتي قرار الإغلاق مجدداً بعد ثلاثة أيام من إغلاق الجسر في 19 سبتمبر، عقب هجوم مسلح أسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين عند المعبر.

وكانت الأردن قد أعلنت في وقت سابق من اليوم إعادة فتح الجسر أمام المسافرين فقط، فيما بقيت حركة الشحن مغلقة.

وخلال الساعات القليلة التي سُمح فيها بالعبور، شهد المعبر حركة كثيفة للمسافرين في كلا الاتجاهين.

وأكدت كل من المملكة الأردنية وإسرائيل أن المشتبه به هو سائق شاحنة أردني يُدعى عبد المطلب القيسي، كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية الحادثة، مؤكدة أنها "تشكل خرقاً للقانون وتعريضاً لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية للأذى".

يُعد جسر الملك حسين بوابة العبور الوحيدة التي تتيح للفلسطينيين في الضفة الغربية المغادرة إلى الخارج دون عبور الأراضي الإسرائيلية.

وبسبب عدم السماح للفلسطينيين بالسفر عبر المطارات الإسرائيلية إلا بتصاريح خاصة، يضطر المسافرون منهم إلى خوض رحلة "شاقة ومكلفة" عبر الجسر للوصول إلى المطارات الأردنية.

يُذكر أن هذا المعبر قد شهد حادثة مماثلة في سبتمبر 2024، حيث أطلق سائق شاحنة أردني النار على حراس إسرائيليين وقتلهم قبل أن يُقَتل بدوره، مما يؤكد التوترات الأمنية المستمرة في هذه المنطقة الحيوية.