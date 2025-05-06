الأردن يحبط محاولة تسلل على الحدود الشمالية ويقبض على شخصين

أعلن الأردن، الثلاثاء، إحباط محاولة تسلسل على إحدى النقاط الحدودية، بعد تطبيق قواعد الاشتباك، فيما تم إلقاء القبض على شخصين.

وذكر مصدر مطلع، أن "المنطقة العسكرية الشمالية تحبط وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية".

وبين المصدر، أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الامكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات، ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".