الأردن.. موقوفو الإرهاب الـ16 إلى المحاكمة

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، تهماً تتعلق بالإرهاب لـ 16 موقوفاً قبض عليهم على خلفية مخطط استهداف أمن المملكة، وقرر إحالتهم إلى المحكمة، في حين تواصلت المواقف العربية المساندة للأردن في إجراءاته ضد مخططات استهداف أمنه.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان إن «النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة».

تنديد وتأييد

وتواصلت المواقف المنددة بمحاولات استهداف أمن الأردن. وأعلنت المملكة العربية السعودية تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره. وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات هدفت للمساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى. وعبرت المملكة عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات.

وأعربت الكويت عن إدانتها للمخططات الإرهابية الهادفة للمساس بأمن الأردن. وجددت رفضها لكل أنواع العنف والإرهاب وكل ما من شأنه نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأشادت الكويت بيقظة أجهزة الأمن الأردنية ونجاحها في إحباط تلك المخططات الإرهابية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات في حفظ الأمن والاستقرار.

ودان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المخططات التخريبية التي كانت تستهدف الأمن والاستقرار في الأردن، مشيداً بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية وكفاءتها العالية في تصديها لهذه المخططات التخريبية وإحباطها بنجاح.

وأكد اليماحي في بيان أصدره أمس، تضامن البرلمان العربي التام مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره والتصدي لأي تهديد يمس بأمن وسلامة المملكة، مشدداً على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

واستنكر أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، باسم المجلس وكافة أعضائه وشركائه، محاولات إثارة الفوضى والتخريب في الأردن، مؤكداً دعم المجلس الكامل للأردن، وتضامنه مع الشعب الأردني في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار. وأكد أن المجلس يقف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه المحاولات التخريبية والإرهابية.

ودانت مصر بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المساس بأمن واستقرار المملكة، مؤكدة دعمها الكامل للسلطات الأردنية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

وشدد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني على وقوف مصر إلى جانب الأردن في مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة.