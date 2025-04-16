الأردن.. من أدار المخطط الإرهابي ضد المملكة؟

كشفت السلطات الأردنية عن تفاصيل مخطط إرهابي واسع النطاق كان يستهدف أمن المملكة واستقرارها، من خلال تنفيذ عمليات تخريبية باستخدام أسلحة وصواريخ ومتفجرات. وأسفرت التحقيقات عن توقيف 16 شخصًا متورطين في المخطط.

وبحسب البيان الرسمي، فإن المخطط شمل تصنيع صواريخ محلية الصنع، وتجميع طائرات مسيّرة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، إلى جانب إخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام. كما تضمّن المشروع تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وخارجه.

وأكدت السلطات أن بعض المتهمين ينتمون لجماعة سياسية غير مرخصة ومُنحلة بموجب القانون الأردني. وفي تصريح لوكالة «رويترز»، أفاد مصدر أمني بأن الموقوفين مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن زعيم الخلية الإرهابية كان يقيم في لبنان، حيث أشرف على تدريب عدد من العناصر.

وتضمنت التحقيقات اعترافات خطيرة أدلى بها أحد المتهمين في قضية تصنيع الصواريخ، حيث أكد أن علاقته بجماعة الإخوان تعود إلى عام 2002، من خلال نشاطاته في المدارس والمساجد. وأضاف المتهم أن شخصًا يُدعى إبراهيم، ويُعتقد بانتمائه للجماعة، اقترح عليه في عام 2021 الشروع في تصنيع صواريخ داخل الأردن.

وتعد هذه القضية من أخطر محاولات زعزعة الأمن التي تواجهها المملكة في السنوات الأخيرة، وتُسلّط الضوء على تحوّلات في طبيعة النشاطات السرية التي تنفذها بعض الجماعات غير المرخصة في المنطقة.