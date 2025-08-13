الأردن يردّ بقوة على تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم "الأربعاء"، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتعلقة بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" معتبرة إياها تصعيداً استفزازيا خطيراً، وتهديداً لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، رفض المملكة الأردنية المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مشدّدًا على أن هذه الأوهام العبثيّة التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني،

وأضاف السفير سفيان القضاة، أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية وتتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وشدّد على أن هذه الادّعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مُطلقيها.

وأكّد السفير سفيان القضاة، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المُهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك جداً برؤية إسرائيل الكبرى"، وذلك في مقابلة مع قناة " i24 " الإسرائيلية.

جامعة الدول العربية

وأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، توطئة لإقامة ما سماه "إسرائيل الكبرى"، واعتبرت الجامعة هذه التصريحات بمثابة استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

مجلس التعاون الخليجي

وأعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الإسرائيلي، بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، معتبراً معاليه ذلك انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأكد معاليه أن مثل هذه التصريحات والمخططات الخطيرة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكشف بوضوح عن النهج الخطير الذي ينتهجه الجيش الإسرائيلي، مشدداً على رفض دول مجلس التعاون القاطع لأي محاولات للمساس بالسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية.