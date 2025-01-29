عبدالله الثاني: موقف الأردن راسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، على موقف المملكة "الراسخ" بضرورة "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم"، وذلك بعدما تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لنقل الفلسطينيين من القطاع إلى الأردن ومصر.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك عبدالله "شدد" خلال لقاءات منفصلة عقدها في بروكسل الأربعاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على "موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقاً لحل الدولتين".

