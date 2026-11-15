توقيف إسرائيلي تسلل إلى المياه الأردنية

أوقفت السلطات الأردنية إسرائيليا تسلل إلى مياهها الإقليمية، بحسب ما أعلن الجيش في بيان الأحد.

وذكر البيان أن القوات البحرية "ألقت القبض أمس السبت على إسرائيلي تسلل بحرا إلى المياه الإقليمية الأردنية". ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل عن الحادث أو مكان وقوعه.

وأقر الجيش الإسرائيلي بحصول الحادث، وقال في بيان إن "السلطات الأمنية الإسرائيلية تعمل عبر القنوات المعنية لضمان عودته بسلام".

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.