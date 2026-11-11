النيابة العامة الأردنية تحيل المتهم بالاعتداء على مرتبات الأمن العام إلى محكمة أمن الدولة

صرَّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الإستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيانات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بإرتكاب العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمّان والذي أدى إلى إستشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026، واستجواب المتهم بالقضية الذي أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي وفق وكالة الأردن للأنباء" بترا".

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهمتين التاليتين: 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بإستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون.

2. القيام بأعمال إرهابية بإستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة ( 7/ب/3 ) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون.

كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الإختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.