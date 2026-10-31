الأردن: ضبط بالونات حرارية حملت اسلحة نارية أوتوماتيكية جرى تهريبها للمملكة في الكرك

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إنه ورد بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة الكرك بوجود حقيبة مشبوهة في منطقة محي بالمحافظة، حيث تحركت على الفور إلى الموقع، وعملت على عزل المنطقة، فيما باشر الخبراء التحقق من الحقيبة.

وأكد الناطق الإعلامي أنه، وبعد تفتيش الحقيبة التي جرى تهريبها بواسطة بالونات حرارية، عُثر بداخلها على 9 أسلحة نارية أوتوماتيكية وأجهزة لتحديد المواقع، حيث جرى التحفظ عليها.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحقيبة قادمة بفعل الرياح من الحدود الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن التحقيقات ما تزال جارية.