الأردن.. ارتفاع عدد قتلى حادثة إطلاق النار الإرهابية في كنيسة الكرك إلى 8

أعلن وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى هجوم كنيسة الكرك إلى 8.

وأضاف أن 27 مصاباً بحادثة إطلاق النار في محافظة الكرك يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات.



ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن البدور قوله إن حالتين حرجتين تتلقيان العلاج في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، فيما تتمتع بقية الحالات بالاستقرار.



وأكد أن الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف القطاعات الصحية تواصل تقديم الرعاية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.



وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأنه لا توجد حتى اللحظة أي أنباء رسمية صادرة عن مديرية الأمن العام تؤكد إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المتورطة في الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك أمس الجمعة .



ويأتي ذلك بعد أنباء ترددت ليل أمس عن القبض على أحد منفذي الهجوم.



وذكرت القناة أن الملاحقة الأمنية ما تزال مستمرة، في وقت تنتظر فيه أي تأكيدات رسمية من مديرية الأمن العام بشأن التطورات المتعلقة بالحادثة، موضحة أن الأجهزة الأمنية ما تزال تنتشر في محافظة الكرك، حيث تستمر عشرات نقاط التفتيش الأمنية في العمل بمناطق مختلفة من المحافظة، رغم توقف بعض نقاط الإغلاق التي أقيمت الجمعة.



وأشارت إلى استمرار الطوق الأمني المحيط بالكنيسة، بالتزامن مع مواصلة الأجهزة الأمنية أعمالها الميدانية.



وكان الأمن الأردني أعلن أن الحادثة التي نفذها مجهولون أمس في محافظة الكرك أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.





