7 قتلى وعشرات الجرحى بإطلاق نار على كنيسة في الأردن

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت داخل كنيسة حمود في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وقد قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 28 آخرون، الجمعة، إثر قيام مسلحين بإطلاق النار خلال تشييع جنازة في كنيسة ⁠بمحافظة الكرك، وفق ما ذكرت قناة المملكة التلفزيونية الأردنية ​الرسمية.

وقالت القناة إن قوات الأمن انتشرت في محيط الكنيسة وتلاحق المشتبه بهم، موضحة أن مسلحين اثنين ترجلا من مركبة وبدآ بإطلاق النار أثناء تشييع الجنازة في كنيسة حمود بالكرك.

وقال خالد برقان، أحد ‌الذين كانوا يحضرون الجنازة، ‌لقناة المملكة إن العشرات ‌كانوا يشاركون في المراسم، حين قام رجلان أحدهما ​يحمل بندقية والآخر مسدساً ​بإطلاق النار عليهم ⁠لعدة دقائق.

وقال أحد شهود العيان لقناة المملكة الرسمية، إن مركبة أقلت شخصين، وبدآ بإطلاق النار بشكل متواصل لمدة خمس دقائق، قبل أن يفرا.

وأوضح أن عدد المتواجدين خلال عملية إطلاق النار تراوح بين 150 إلى 200 شخص داخل الكنيسة وخارجها معظمهم في أعمار تتراوح بين 50 و70 عاماً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، كما ​لم ⁠تحدد السلطات ⁠الأردنية هوية المسؤولين عنه.



من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأجهزة الأمنية في الميدان تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وإتاحة المجال للأجهزة المختصة لاستكمال إجراءاتها.



وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحافي، إن الاعتداء على كنيسة الروم الأرثوذكس في الكرك جنوب عمان نفذته مجموعة من المتطرفين. وأضاف: نحن أمام عملية إرهابية، مجموعة من المتطرفين ارتكبت العمل الفظيع المدان بكافة تفاصيله.

وذكر أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المنفذين.



بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن المملكة ستواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. وقال الملك عبدالله في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. وأضاف أن جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر.. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين. وأضاف الملك عبدالله الثاني: دم الأردني غالٍ، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد.



