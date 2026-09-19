الأردن يحبط محاولة تسلل عبر حدوده

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، السبت، محاولة 3 أشخاص التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية للمملكة.

وقالت القوات المسلحة الأردنية " أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم السبت، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".

وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم، في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره.