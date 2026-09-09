الأردن: اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا إيرانيا وسقوط اثنين بمناطق خالية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أُطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية.

وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين.

مشيرا إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة والتقييم، وعدم تسجيل أي خسائر في الأرواح وفق التقييمات الميدانية.

وأضاف أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة.