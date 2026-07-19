الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم (الأحد) القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان، وبلّغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إزاء استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المُبرَّرة التي تستهدف أراضي الأردن والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة.

وأكّد السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنّ الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده بوقف الاعتداءات على المملكة فورًا، وأنّ أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثّلان خطًّا أحمرَ لا يمكن المساس به، وضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة.

وأوضح المجالي أنّ " الوزارة أكّدت إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكّد إدانةَ الأردن للهجمات الإيرانية العدوانية لتي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضامنَ الأردن المطلق ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

جدّد المجالي التأكيد على أنّ الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.