الأردن ينفي إخلاء مطار وميناء العقبة ويؤكد سير العمل كالمعتاد

نفى الأردن، على لسان وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إصدار السلطات المعنية أية قرارات تتعلق بإخلاء مطار الملك الحسين الدولي أو الميناء في مدينة العقبة.

وأكد الدكتور المومني في تصريح صحفي اليوم الأحد بثته وكالة الأنباء الأردنية، أن العمل في المطار والميناء يسير بشكل طبيعي تماما، مشدداً على عدم تسجيل أية تهديدات محتملة لدى الجهات الأردنية المتخصصة خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن الأمور تجري في سياقها الطبيعي وفقا للإجراءات المعدة مسبقا، والتي تتضمن إطلاق صافرات الإنذار من فوره، مشيرا إلى عدم وجود أية مخاطر محتملة تستدعي التحذير بشأنها من قبل الجهات المختصة.