الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أُطلقت من إيران

أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قوله إن "أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء".

وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ؛ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.