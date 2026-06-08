اختراق الأجواء الأردنية بعدد من الصواريخ وتفعيل صافرات الإنذار

تعرضت أجواء المملكة الأردنية الهاشمية ،مساء الأحد، لاختراق بعدد من الصواريخ.

و نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة ،أنه تم على إثر الاختراق تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستعمل على تزويد المواطنين والمقيمين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولًا بأول.

وأكد أن المومني ان القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتقوم بواجباتها وتسخر جميع إمكاناتها لحماية الوطن وممتلكاته . و جدد التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي جهة بجعل الأردن ساحة حرب لأي أحد.