«عبدالله الثاني للتميز» يطلق دورة تدريبية وفق «منهجية X10»

أعلن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، في العاصمة الأردنية عمّان،عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة بعنوان: «تطبيق منهجي 10X لتطوير الخطط التحسينية للمؤسسات وفق تقرير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية».

يقود الدورة الدكتور صالح الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الذي يتميز بخبراته الواسعة في التميز المؤسسي، الابتكار، والرشاقة المؤسسية.

وفي تعليق على إطلاق الدورة، صرح مدير مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، البروفيسور إبراهيم الروابدة: بعد استكمال تقييم الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق منظومة التميز الحكومي وإعداد التقارير التقييمية، وجدنا أن المؤسسات بحاجة إلى دعم إضافي لإغلاق الفجوات وتعزيز نقاط القوة. من هنا جاءت فكرة عقد هذه الدورة التدريبية لتطبيق «منهجية 10X»، حيث إن هذه المنهجية تعمل على تسريع إغلاق الفجوات بطرق مبتكرة.

ويأتي هذا الجهد ضمن إطار التزام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بنشر ثقافة التميز وتعزيز الأداء المؤسسي في الأردن، بما يتماشى مع رؤية المركز الهادفة إلى الارتقاء بالكفاءة المؤسسية وتعزيز تنافسيتها. وتتوافق هذه الجهود مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني «Think Big»، التي تنسجم مع فلسفة لتطبيق «منهجية 10X»، الهادفة إلى تحقيق قفزات نوعية في التنمية والابتكار.

ويرتكز هذا التوجه على محاور رئيسية تشمل: التطوير الحكومي والتكنولوجي، وتمكين الشباب، والنمو الاقتصادي، والريادة العالمية. وتعكس هذه المحاور رؤية شاملة تهدف إلى إحداث تأثير ملموس على مختلف الأصعدة.

علماً أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز تأسس عام 2006، بهدف ترسيخ ثقافة التميز في الأردن. كما يعمل المركز على تطوير نماذج ومعايير التقييم المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقييم أداء المؤسسات وإدارة جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز.